Ирина Привалова: «Этот сезон российские легкоатлеты проведут на внутренней арене. Легкой атлетике не привыкать к этому, но мы расширяем календарь»

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова рассказала о предстоящих стартах сборной России в отсутствие международных соревнований.

«Этот сезон российские легкоатлеты проведут на внутренней арене. Легкой атлетике не привыкать к этому, но мы расширяем календарь соревнований.

У нас будет подобие Гран-при, которое будет состоять из пяти обязательных стартов, а также еще много где будет возможность набрать очки. Очки будут складываться, по очкам спортсмены будут попадать в финалы, где будут разыгрываться высокие денежные призы.

В Москве пройдут соревнования нового формата – «День прыгуна», это и прыжки в длину, и в высоту, а также «День спринта». Будут выступать практически все возрастные категории, начиная от 12 лет и заканчивая ветеранами. Это новый формат соревнований для нашей легкой атлетики», – рассказала Привалова.

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