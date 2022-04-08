Привалова о критике со стороны Ласицкене: «Возможно, Маша не владеет всей информацией. Работа идет, и она достаточно плодотворная»

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова ответила на критику олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене в адрес руководства ВФЛА.
ВФЛА не планирует подавать апелляцию в CAS на отстранение российских легкоатлетов от соревнований под эгидой World Athletics. Ласицене привела в пример решение арбитража Международной федерации санного спорта признать необоснованным отстранение сборной России.
«Пока еще рано говорить о том, что создан прецедент, окончательное решение по этому вопросу, скорее всего, примет CAS.
Что касается нас, то World Athletics не стала полностью смешивать политику со спортом, поэтому процесс восстановления ВФЛА продолжается. Возможно, Маша Ласицкене не владеет всей информацией, работа идет, и она достаточно плодотворная.
Будет ли снято отстранение? На этот вопрос сейчас никто не ответит. В текущей ситуации необходимо сохранять возможность для переговоров. Мое мнение заключается в том, что в таких вопросах лучше сохранять диалог, добрые отношения, тогда шансов на успех будет больше, чем в суде», – сказала Привалова.