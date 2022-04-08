Привалова о критике со стороны Ласицкене: «Возможно, Маша не владеет всей информацией. Работа идет, и она достаточно плодотворная»

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики ответила на критику олимпийской чемпионки в прыжках в высоту в адрес руководства ВФЛА.

ВФЛА не планирует подавать апелляцию в CAS на отстранение российских легкоатлетов от соревнований под эгидой World Athletics. Ласицене привела в пример решение арбитража Международной федерации санного спорта признать необоснованным отстранение сборной России.

«Пока еще рано говорить о том, что создан прецедент, окончательное решение по этому вопросу, скорее всего, примет .

Что касается нас, то не стала полностью смешивать политику со спортом, поэтому процесс восстановления продолжается. Возможно, Маша Ласицкене не владеет всей информацией, работа идет, и она достаточно плодотворная.

Будет ли снято отстранение? На этот вопрос сейчас никто не ответит. В текущей ситуации необходимо сохранять возможность для переговоров. Мое мнение заключается в том, что в таких вопросах лучше сохранять диалог, добрые отношения, тогда шансов на успех будет больше, чем в суде», – сказала Привалова.