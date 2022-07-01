Кубок России. Моргунов, Миллер, Образцов и Чалый одержали победы

С 1 по 2 июля в Брянске проходит Кубок России по легкой атлетике.

Кубок России

Брянск

Мужчины

Прыжки с шестом

1. Тимур Моргунов – 5,60

2. Михаил Шмыков – 5,45

3. Дмитрий Качанов – 5,45

Диск

1. Глеб Сидорченко – 62,78

2. Александр Добренький – 61,74

3. Виктор Бутенко – 57,95

100 м

1. Игорь Образцов – 10,12

2. Данила Тен – 10,15

3. Ярослав Ткалич – 10,17

400 м с/б

1. Тимофей Чалый – 50,41

2. Вадим Кукалев – 50,66

3. Алексей Бакай – 50,68

800 м

1. Константин Толоконников – 1.46,26

2. Алексей Бутранов – 1.47,71

3. Константин Холмогоров – 1.47,73

Женщины

Диск

1. Екатерина Строкова – 60,32

2. Виолетта Игнатьева – 58,60

3. Юлия Мальцева – 57,85

Ядро

1. Снежана Трофимец – 17,83

2. Наталья Тронева – 16,64

3. Екатерина Бурмистрова – 16,42

Молот

1. Елизавета Царева – 68,73

2. Софья Палкина – 68,00

3. Анастасия Шкуратова – 65,15

100 м

1. Марина Максимова – 11,26

2. Виктория Максимова – 11,35

3. Анастасия Григорьева – 11,36

400 м

1. Полина Миллер – 51,78

2. Вера Филатова – 52,84

3. Екатерина Иванова – 52,95

400 м с/б

1. Кристина Вершинина – 57,06

2. Эмилия Тангара – 57,19

3. Мария Тарабанская – 58,05

800 м

1. Яна Перепелица – 2.03,27

2. Светлана Улога – 2.03,86

3. Ольга Родиошкина – 2.04,00

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.