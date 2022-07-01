Кубок России. Моргунов, Миллер, Образцов и Чалый одержали победы

С 1 по 2 июля в Брянске проходит Кубок России по легкой атлетике.
Кубок России
Брянск
Мужчины
Прыжки с шестом
1. Тимур Моргунов – 5,60
2. Михаил Шмыков – 5,45
3. Дмитрий Качанов – 5,45
Диск
1. Глеб Сидорченко – 62,78
2. Александр Добренький – 61,74
3. Виктор Бутенко – 57,95
100 м
1. Игорь Образцов – 10,12
2. Данила Тен – 10,15
3. Ярослав Ткалич – 10,17
400 м с/б
1. Тимофей Чалый – 50,41
2. Вадим Кукалев – 50,66
3. Алексей Бакай – 50,68
800 м
1. Константин Толоконников – 1.46,26
2. Алексей Бутранов – 1.47,71
3. Константин Холмогоров – 1.47,73
Женщины
Диск
1. Екатерина Строкова – 60,32
2. Виолетта Игнатьева – 58,60
3. Юлия Мальцева – 57,85
Ядро
1. Снежана Трофимец – 17,83
2. Наталья Тронева – 16,64
3. Екатерина Бурмистрова – 16,42
Молот
1. Елизавета Царева – 68,73
2. Софья Палкина – 68,00
3. Анастасия Шкуратова – 65,15
100 м
1. Марина Максимова – 11,26
2. Виктория Максимова – 11,35
3. Анастасия Григорьева – 11,36
400 м
1. Полина Миллер – 51,78
2. Вера Филатова – 52,84
3. Екатерина Иванова – 52,95
400 м с/б
1. Кристина Вершинина – 57,06
2. Эмилия Тангара – 57,19
3. Мария Тарабанская – 58,05
800 м
1. Яна Перепелица – 2.03,27
2. Светлана Улога – 2.03,86
3. Ольга Родиошкина – 2.04,00
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.