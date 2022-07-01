Кубок России. Моргунов, Миллер, Образцов и Чалый одержали победы

Теги Бег метания сборная России сборная России жен результаты прыжки с шестом Кубок России Екатерина Строкова Наталья Тронева Тимофей Чалый Виктор Бутенко Юлия Мальцева Глеб Сидорченко Константин Толоконников Софья Палкина Константин Холмогоров Анастасия Григорьева Елизавета Царева Светлана Улога Полина Миллер Игорь Образцов Тимур Моргунов Александр Добренький Виолетта Игнатьева Алексей Бутранов Дмитрий Качанов Марина Максимова Ярослав Ткалич Михаил Шмыков Яна Перепелица Екатерина Иванова Снежана Трофимец Екатерина Бурмистрова Виктория Максимова Алексей Бакай Мария Тарабанская Кристина Вершинина Эмилия Тангара Вера Филатова Ольга Родиошкина Легкая атлетика

С 1 по 2 июля в Брянске проходит Кубок России по легкой атлетике.

Кубок России 

Брянск

Мужчины

Прыжки с шестом

1. Тимур Моргунов – 5,60

2. Михаил Шмыков – 5,45

3. Дмитрий Качанов – 5,45

Диск

1. Глеб Сидорченко – 62,78

2. Александр Добренький – 61,74

3. Виктор Бутенко – 57,95

100 м

1. Игорь Образцов – 10,12

2. Данила Тен – 10,15

3. Ярослав Ткалич – 10,17

400 м с/б

1. Тимофей Чалый – 50,41

2. Вадим Кукалев – 50,66

3. Алексей Бакай – 50,68

800 м

1. Константин Толоконников – 1.46,26

2. Алексей Бутранов – 1.47,71

3. Константин Холмогоров – 1.47,73

Женщины

Диск

1. Екатерина Строкова – 60,32

2. Виолетта Игнатьева – 58,60

3. Юлия Мальцева – 57,85

Ядро

1. Снежана Трофимец – 17,83

2. Наталья Тронева – 16,64

3. Екатерина Бурмистрова – 16,42

Молот

1. Елизавета Царева – 68,73

2. Софья Палкина – 68,00

3. Анастасия Шкуратова – 65,15

100 м

1. Марина Максимова – 11,26

2. Виктория Максимова – 11,35

3. Анастасия Григорьева – 11,36

400 м

1. Полина Миллер – 51,78

2. Вера Филатова – 52,84

3. Екатерина Иванова – 52,95

400 м с/б

1. Кристина Вершинина – 57,06

2. Эмилия Тангара – 57,19

3. Мария Тарабанская – 58,05

800 м

1. Яна Перепелица – 2.03,27

2. Светлана Улога – 2.03,86

3. Ольга Родиошкина – 2.04,00

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.

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