Сидорова на вопрос, будет ли она выступать, если ситуация с отстранением не изменится: «Ухожу в отпуск, а потом не знаю, что будет»

Чемпионка мира в прыжках с шестом высказала неуверенность в своем будущем.

Легкоатлетку спросили, будет ли она продолжать выступления, если ситуация с отстранением российских спортсменов не изменится.

«Без понятия, что дальше. Ухожу в отпуск, а потом не знаю, что будет. Не готова сейчас отвечать.

Как я могу быть довольна сезоном, если его не было? Результатом довольна», – сказала прыгунья, которой принадлежит лучший результат сезона в мире (4,91 м).

Сегодня она одержала победу на Всероссийской Спартакиаде в Челябинске, взяв высоту 4,70 м.

«Хотелось прыгнуть повыше, но с ураганом я не в силах бороться. Готовилась, 4,85 могла прыгать сегодня, дальше – дело случая», – отметила Сидорова.