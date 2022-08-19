Данил Лысенко: «Главный вывод за последние 4 года: я должен стать более ответственным в подходе к любому вопросу. Надеюсь, что стал таковым»

Серебряный призер чемпионата мира-2017 в прыжках в высоту рассказал, чем занимался во время дисквалификации за пропуск допинг-тестов.

– Каким образом ты зарабатывал на жизнь в течение 4-х лет? Хотя бы одно спортивное ведомство тебя финансово поддерживало?

– Нет. Потому что ни федеральные, ни региональные спортивные организации не имели права меня финансировать. Я подрабатывал в системе «Яндекс.Доставки», на своей машине развозил заказы. Затем в Тинькофф-банке из дома удаленно работал в отделе выдачи кредитных карт.

Потом знакомые устроили личным водителем генерального директора. Но там вдруг что-то поменялось, и меня посадили за руль «Газели» – я развозил оборудование по строительным объектам.

– Какие регионы сейчас будешь представлять на всероссийских соревнованиях?

– Пока не знаю. Наиболее вероятно – Москву и параллельный зачет Башкортостану.

– Получается, что последние полгода ты на тренировках «пахал» интенсивно и много, но при этом бесплатно? А когда уже начнет оплачиваться твой нелегкий, но успешный труд?

– Этим вопросом сейчас занимается тренер . Насколько мне известно, он за свой труд на моих тренировках тоже не получал никаких денег. Хотя я занимался отдельно от трех других его учеников, в другие часы. <...>

– А что было главным стимулом в последние полгода тренировок? Стремление не просто вернулся, а «всем показать»?

– И это тоже. Но главное: я почувствовал, что без спорта жить не могу, без всякого преувеличение. Каждый день работать на тренировках – это моя стихия. Я долго мечтал не только о возможности выйти на соревнования, но и полноценно тренироваться по программе прыгуна в высоту. У меня камень упал с души не только когда я вышел на старт в Ирбите, а когда пришел на первую тренировку к Сергею Петровичу. <...>

– Какой главный вывод ты сделал для себя за последние 4 года?

– Главный вывод: я должен стать более ответственным в подходе к любому вопросу. И надеюсь, что я стал таковым. А насчет прыжков – там видно будет. Постараюсь радовать высокими прыжками всех, кто будет болеть за меня. В данный момент я еще далек от своих оптимальных технических и физических кондиций, – сказал Лысенко.

Прыгун Лысенко вернулся после бана за выдуманную больницу. В эти 4 года он поработал шофером и доставщиком, а теперь – побеждает!