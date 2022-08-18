Прыгун в высоту Данил Лысенко извинился перед российскими легкоатлетами: «Если бы я знал, что все так обернется, действовал бы по-другому»

Серебряный призер чм-2017 года в прыжках в высоту Данил Лысенко извинился перед российскими легкоатлетами за ситуацию, связанную с его дисквалификацией.

Лысенко отстранили от соревнований летом 2018-го за пропуск трех допинг-тестов в течение года. Позже он пытался оправдать один из пропусков болезнью, но оказалось, что его медицинская справка – подделка.

Антидопинговый орган Международной федерации легкой атлетики (AIU) провел расследование и выяснил, что в подделке документов Лысенко помогали его тренер Евгений Загорулько, экс-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин и еще ряд чиновников ВФЛА.

«В первую очередь хотел бы извиниться за ту ситуацию, которая произошла, попросить прощения у всех, кто пострадал от той истории нехорошей.

Если бы я знал, что все так обернется, то, естественно, действовал бы по-другому», – сказал Лысенко.

Прыгун Лысенко вернулся после бана за выдуманную больницу. В эти 4 года он поработал шофером и доставщиком, а теперь – побеждает!

История одной большой лжи: как Россия спасала допинг-дело легкоатлета Данила Лысенко и попалась