Илья Иванюк: «Надеюсь, что Лысенко отберется на Спартакиаду и мы с ним поборемся на более солидных высотах»

Российский прыгун в высоту Илья Иванюк прокомментировал возвращение Данила Лысенко после четырехлетней дисквалификации.

Сегодня Лысенко победил на Кубке Свердловской области в Ирбите с результатом 2,31 м. Иванюк занял второе место – 2,28 м.

Этот турнир стал первым для Лысенко после дисквалификации за подделку медицинской справки и пропуск трех допинг-тестов.

«Даня вернулся, да еще как! Сразу с победы. Безусловно, его присутствие меня подстегивало. Он прыгал прямо передо мной, я видел все его попытки.

Надеюсь, что у него получится отобраться на Спартакиаду и мы там с ним поборемся, может быть, на более солидных высотах», – сказал Иванюк.

Прыгун Лысенко вернулся после бана за выдуманную больницу. В эти 4 года он поработал шофером и доставщиком, а теперь – побеждает!