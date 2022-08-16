Тренер олимпийской чемпионки Марии Ласицкене Геннадий Габрилян рассказал, что согласился бы научить фигуристку Александру Трусову прыгать в высоту.
В июне Трусова участвовала в соревнованиях по прыжкам в длину в рамках Недели легкой атлетики в Москве.
– Если бы к вам пришла Саша Трусова, вы научили бы ее прыгать в высоту?
– Ну а почему нет? Талантливый человек – он обычно талантлив во всем.
Понятно, что в подготовку фигуристов заложены совершенно другие стереотипы, но научить можно всех. Просто для каждого будет свой потолок, – сказал Габрилян.
«Я не умею прыгать! Песок все время в ботинки попадал». Саша Трусова в новом спорте – и мы это увидели