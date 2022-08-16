Тренер Ласицкене: «Научил бы Трусову прыгать в высоту? А почему нет? Талантливый человек обычно талантлив во всем»

Теги прыжки в высоту женское катание Мария Ласицкене (Кучина) Геннадий Габрилян Александра Трусова Легкая атлетика

Тренер олимпийской чемпионки Марии Ласицкене Геннадий Габрилян рассказал, что согласился бы научить фигуристку Александру Трусову прыгать в высоту.

В июне Трусова участвовала в соревнованиях по прыжкам в длину в рамках Недели легкой атлетики в Москве.

– Если бы к вам пришла Саша Трусова, вы научили бы ее прыгать в высоту?

– Ну а почему нет? Талантливый человек – он обычно талантлив во всем.

Понятно, что в подготовку фигуристов заложены совершенно другие стереотипы, но научить можно всех. Просто для каждого будет свой потолок, – сказал Габрилян. 

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