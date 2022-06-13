Ласицкене может выступить на турнирах в Беларуси: «Все зависит от решения тренера. Я готова»

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту сообщила, что готова выступить на турнирах в Беларуси.

«Геннадий Гарикович (Габрилян, тренер спортсменки – Sports.ru) еще решает, все зависит от его решения. Я готова.

Следующий старт в Чебоксарах 18 июня. На всех турнирах в России я выступать буду. Только те, что очень далеко, в Иркутске например, пропущу, это очень тяжело для моего организма», – сказала Ласицкене.

Также она прокомментировала свое выступление в рамках Недели легкой атлетики в Москве, где заняла 3-е место с результатом 1,85 м.

«Я везде опоздала, нигде не успела. Когда приехала на стадион, уже было странное ощущение. Пыталась его отпустить, делать свое дело, но оказалось, что что-то сегодня было не так. С Геннадием Гариковичем будем разбираться, но он, скорее всего, скажет забыть этот старт, и я с удовольствием это сделаю.

Эмоции были, было много болельщиков, хорошая обстановка. Это что-то с моей подготовкой, с физической формой. Возможно, повлияли слишком большие паузы между высотами. Но я должна с этим справляться. Сегодня не справилась», – отметила легкоатлетка.

Кроме того, Ласицкене заявила, что не думала об участии в забеге на 100 м с участием звезд спорта.

«Мне больше шести шагов нельзя пробегать, поэтому не думала об участии в этом забеге», – добавила спортсменка.