Наталья Спиридонова: «Щербакова или Трусова? Не могу выбрать. Считаю, что они все достойны первого места»

Российская прыгунья в высоту Наталья Спиридонова рассказала об увлечении фигурным катанием.

— А за какими-то другими видами спорта успеваете следить?

— Да, очень люблю смотреть гимнастику — и художественную, и спортивную, а также фигурное катание. Когда были зимние Олимпийские игры, я очень за наших девчонок переживала.

— В последнее время среди фанатов фигурного катания идут дискуссии, кто больше заслужил золото Пекина: с пятью четверными или с чистейшими прокатами. Вы за кого?

— Не могу выбрать. Я за красивое фигурное катание, за честную борьбу. Главное, чтобы все наши девочки были на самом высоком уровне, а там уж как карта ляжет: чей будет день, кому больше повезёт, кто лучше соберётся с силами и мыслями. Я считаю, что они все достойны первого места и прекрасно катают свои программы.

— А за дебютом Саши в легкой атлетике наблюдали?

— Да, было прикольно. Много зрителей пришло. Так необычно, когда человек из другого вида спорта выступает. Мне кажется, ей было немного неловко, она стеснялась, чувствовала себя не в своей тарелке. Но все равно здорово, что она не боится пробовать что-то новое.

— Не обидно, что на Трусову зрители приходят, а в Чебоксарах турнир проходил при пустых трибунах?

— Лично мне не обидно. Я не слишком обращаю внимание на количество зрителей. Нет, конечно, замечательно, когда много болельщиков, но не могу сказать, что мне это помогает или мешает, – сказала Спиридонова.

«Я не умею прыгать! Песок все время в ботинки попадал». Саша Трусова в новом спорте – и мы это увидели