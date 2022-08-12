Призер чемпионата Европы-2012 в толкании ядра Ирина Тарасова дисквалифицирована на 2 года за допинг

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) дисквалифицировал российскую толкательницу ядра на два года за нарушение антидопинговых правил.

Решение принято на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Дисквалификация Тарасовой отчитывается с 9 июля 2022 года. Результаты спортсменки, показанные с 4 июля 2012-го по 12 июля 2016-го, будут аннулированы.

Тарасова – серебряный призер чемпионата Европы-2012 (медали она не лишится).

Также AIU аннулировал результаты российской толкательницы ядра Олеси Свиридовой, показанные с 20 июня 2012-го по 3 июля 2014-го. Спортсменка отбывает четырехлетнюю дисквалификацию в настоящий момент.