Призер чемпионата Европы-2012 в толкании ядра Ирина Тарасова дисквалифицирована на 2 года за допинг

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Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) дисквалифицировал российскую толкательницу ядра Ирину Тарасову на два года за нарушение антидопинговых правил.

Решение принято на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Дисквалификация Тарасовой отчитывается с 9 июля 2022 года. Результаты спортсменки, показанные с 4 июля 2012-го по 12 июля 2016-го, будут аннулированы. 

Тарасова – серебряный призер чемпионата Европы-2012 (медали она не лишится).

Также AIU аннулировал результаты российской толкательницы ядра Олеси Свиридовой, показанные с 20 июня 2012-го по 3 июля 2014-го. Спортсменка отбывает четырехлетнюю дисквалификацию в настоящий момент.

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