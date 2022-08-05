Российским легкоатлетам Иконникову и Аржаковой продлили дисквалификацию за допинг на два года

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) продлил дисквалификацию россиян Кирилла Иконникова и Елены Аржаковой на два года за допинговые нарушения.

Иконников – двукратный чемпион России в метании молота. С 2016 года спортсмен отбывает 8-летнюю дисквалификацию - в его допинг-пробе был обнаружен запрещенный туринабол. Теперь – с учетом продления – срок санкций истечет в апреле 2026-го.

Аржакова – чемпионка Европы в беге на 1500 м в помещении. С 2013 года она была дисквалифицирована на два года на основе абнормальных показателей биологического паспорта и, отбыв наказание, вернулась в спорт. Новый срок дисквалификации истечет в июле 2024-го.