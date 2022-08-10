Результаты олимпийской чемпионки Афин-2004 Слесаренко, показанные с 2013 по 2016 год, аннулированы из-за допинга

Результаты российской легкоатлетки Елены Слесаренко, показанные в период с 18 июля 2013 по 3 октября 2016 года, аннулированы из-за допинга.

Об этом сообщил Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU). Решение принято на основе анализа базы данных LIMS.

С 2016-го после перепроверки допинг-проб Пекина-2008 спортсменка уже была дисквалифицирована на 4-летний срок. Тогда были аннулированы ее результаты с 23 августа 2008 по 22 августа 2012 года.

Сейчас Слесаренко 40 лет. Она олимпийская чемпионка Афин-2004 по прыжкам в высоту.

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