МОК о лишении Лашмановой золота Игр-2012: «Перераспределение медалей не происходит автоматически – его должен утвердить исполком»

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что лишение российской легкоатлетки золота Олимпиады-2012 в спортивной ходьбе должно быть утверждено исполкомом организации.

Решение о дисквалификации Лашмановой принято на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Аннулированы ее результаты, показанные в период с 18 февраля 2012 по 3 января 2014 года.

Таким образом, Лашманова будет лишена золотых медалей Олимпиады-2012 в Лондоне и чемпионата мира-2013 в Москве.

«Перераспределение медалей не происходит автоматически. С 2018 года это происходит по принципам перераспределения олимпийских медалей, предложенным комиссией спортсменов МОК и одобренным исполкомом МОК.

Как правило, каждое перераспределение передается на утверждение исполкому МОК после того, как спортсмены/команды, на которые наложены санкции, исчерпали все свои средства обжалования и когда все процедуры завершены», – заявили в .