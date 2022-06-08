Сергей Шубенков: «Ольга Саладуха писала в МОК, чтобы никого никуда не пускали, чтобы Олимпиад для нас не было»

Спринтер Сергей Шубенков рассказал, как соперники отнеслись к тому, что сборная России отстранена от международных турниров.

– Кто-то из иностранных соперников писал слова поддержки?

– У меня на самом деле не так уж и много контактов. Когда-то давно писал Хансл Парчмент, олимпийский чемпион в беге на 110 метров с барьерами. Колин Джексон по старой дружбе спросил, почему я в Токио не вышел на старт.

А сейчас… вы не поверите, но большинство иностранных контактов – бывшие братские республики, во всяком случае так всегда было, Украина, Белоруссия, вот там контактов много было. Ну, что начали писать, можете догадаться.

– Украинцы в спортивной гимнастике в «личку» писали нашим не самые приятные вещи.

– У меня так же. Может быть, не так массово. Во-первых, я много на кого подписан, и в ленте появились их посты, полная жесть. Ольга Саладуха (украинская прыгунья тройным – Sports.ru) сразу начала писать в Международный олимпийский комитет ( ), чтобы никого никуда не пускали, чтобы Олимпиад для нас не было. А потом и в «личку» продолжили.

– Блокировали кого-то?

– Да, много кого пришлось заблокировать, и потом я ушел из социальной сети. И до этого все к тому шло, я понял, что мне там нечего делать, а тут повод дали, – сказал Шубенков.