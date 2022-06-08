Сергей Шубенков: «Спорт – только одно из проявлений того, что мир закрывается по национальным квартирам друг от друга»

Чемпион мира в барьерном спринте поделился мнением об отстранении российских спортсменов от международных стартов.

– Сложно было смириться с тем, что международных стартов не будет пока что?

– Процесс этот проходил очень легко, потому что нам все планы перечеркнули и сказали: «Делайте что хотите». С одной стороны, это очень обидно, но с другой – это лучше, чем мурыжат месяц за месяцем, откладывая решение по восстановлению . А тут просто в феврале-марте сказали, что сезона не будет.

– Отношение к тому, что происходит вокруг, в целом какое?

– Это долгий разговор, о том, спорт в политике или вне ее. Естественно, все связано на самом деле так или иначе. И спорт – это только одно из проявлений того, что мир начинает закрываться по национальным квартирам друг от друга. Это, конечно, нехорошо, но есть то, что есть.

– Какие-то положительные стороны этой ситуации сумели найти?

– Есть год, чтобы прийти в себя, почувствовать дорожку. Жить мне в этом году будет явно проще, – сказал Шубенков.