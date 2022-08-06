Анжелика Сидорова: «5 метров – это предельная для меня высота, которая требует определенного состояния. В этом сезоне, думаю, это вообще недостижимый уровень»

Чемпионка мира по прыжкам с шестом порассуждала о прыжках на пятиметровую высоту.

На чемпионате России в Чебоксарах спортсменка одержала победу с результатом 4,91 м.

– Пятиметровая высота для атлета вашего уровня – это вопрос техники или психологии?

– Я бы, наверное, не разделяла эти вещи. Хотя не каждый человек, который прыгает на 4,95 м, способен пойти и взять 5,00. Казалось бы, разница не так уж велика, но тут действительно включается психология.

– А что происходит в сознании, когда пятиметровый рубеж уже взят? Не возникает желания повторять такие прыжки как можно чаще? И почему было, скажем, не поднять планку на эту высоту в Чебоксарах?

– Такой задачи мы перед собой не ставили. Все-таки пять метров – это предельная для меня высота, которая требует определенного состояния. В этом сезоне, думаю, это вообще недостижимый уровень.

Дело здесь точно не в психологии, а прежде всего в физике и технике. В этом плане я не в лучшей форме нахожусь. А пробовать прыжок, когда ты понимаешь, что не можешь его сделать, не имеет смысла, как мне кажется.

– Но ведь, наверное, на тренировках случаются прыжки, когда сам понимаешь: вот оно!

– Я вообще никогда не прыгаю на тренировках так высоко. Опять же, есть не только психологический, но и физиологический момент: на тренировке невозможно завести себя так, как заводишься в ходе крупных стартов. Я не могу взять те же шесты, которые использую во время турниров, потому что они жестче, требуют совершенно другой отдачи: нужно бежать быстрее, прикладывать больше усилий. Именно поэтому тренировочные высоты совсем другие.

Плюс – страх. Я каждый раз довольно долго борюсь с этим чувством в начале сезона, потому что переступить это ощущение, взять в руки более жесткий шест психологически не так просто. Но приезжаю на соревнования, и этот же самый шест становится просто разминочным, – сказала Сидорова.