Чемпионат России. Сидорова выиграла с лучшим результатом сезона в мире, Шубенков, Палкина и Аплачкина одержали победы

Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков, Софья Палкина и другие спортсмены одержали победы на чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах.
Сидорова заняла первое место с результатом 4,91 м, что стало лучшим результатом сезона в мире.
Чемпионат России
Чебоксары
Женщины
Прыжки с шестом
1. Анжелика Сидорова – 4,91
2. Полина Кнороз – 4,65
3. Елизавета Бондаренко – 4,45
Молот
1. Софья Палкина – 70.67
2. Елизавета Царева – 69.07
3. Анастасия Шкуратова – 63.79
100 м
20.40
100 м с/б
20.55
5000 м
1. Светлана Аплачкина – 15.25,75
2. Любовь Павленко – 15.27,97
3. Валерия Жандарова – 15.32,02
Мужчины
Молот
19.50
100 м
20.45
110 м с/б
1. Сергей Шубенков – 13,38
2. Олег Спиридонов – 13,96
3. Максим Лобков – 14,12
5000 м
20.20
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.