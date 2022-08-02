Чемпионат России. Сидорова выиграла с лучшим результатом сезона в мире, Шубенков, Палкина и Аплачкина одержали победы

Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков, Софья Палкина и другие спортсмены одержали победы на чемпионате России по легкой атлетике в Чебоксарах.

Сидорова заняла первое место с результатом 4,91 м, что стало лучшим результатом сезона в мире.

Чемпионат России

Чебоксары

Женщины

Прыжки с шестом

1. Анжелика Сидорова – 4,91

2. Полина Кнороз – 4,65

3. Елизавета Бондаренко – 4,45

Молот

1. Софья Палкина – 70.67

2. Елизавета Царева – 69.07

3. Анастасия Шкуратова – 63.79

100 м

20.40

100 м с/б

20.55

5000 м

1. Светлана Аплачкина – 15.25,75

2. Любовь Павленко – 15.27,97

3. Валерия Жандарова – 15.32,02

Мужчины

Молот

19.50

100 м

20.45

110 м с/б

1. Сергей Шубенков – 13,38

2. Олег Спиридонов – 13,96

3. Максим Лобков – 14,12

5000 м

20.20

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.