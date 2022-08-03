Богословская о победе Сидоровой на ЧР с лучшим результатом сезона в мире: «Анжелика – чемпионка мира по умолчанию. Чемпионат мира без нее пропадает»

Комментатор «Матч ТВ» Ольга Богословская высказалась о победе Анжелики Сидоровой в прыжках с шестом на чемпионате России в Чебоксарах.

Сидорова заняла первое место с результатом 4,91 м, что стало лучшим результатом сезона в мире.

– Не обидно, что такие отличные результаты Анжелики Сидоровой, показанные на чемпионате России, можно сказать, пропадают?

– Они не пропадают никуда. Если человек прыгает 4 метра 91 сантиметр, а чемпионат мира выигрывают две американки с результатом на 6 сантиметров ниже, то почему они пропадают?

Прекрасно весь мир открывает статистику, если не в онлайн‑режиме, то всё равно следит за результатами.

Анжелика Сидорова – это имя, с результатами которой сравнивают свои результаты спортсменки из других стран. Никуда этот результат не пропадает. Она чемпионка мира по умолчанию. Это чемпионат мира без нее пропадает, – сказала Богословская.

Сидорова о победе на чемпионате России с лучшим результатом сезона в мире: «Если цели нет, то без разницы, какой результат»