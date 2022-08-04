Ласицкене о прыжке на два метра: «Мне было важно психологически показать этот результат. В голове я соревновалась с Сидоровой, она невероятная»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене прокомментировала свою победу на чемпионате России в Чебоксарах.

Накануне Ласицкене заняла первое место с результатом 1,94 м. После победы она взяла высоту 2,00 м, три попытки на 2,04 м оказались неудачными.

Лучшим результатом сезона в мире является прыжок украинки Ярославы Магучих, в июне она взяла высоту 2,03 м.

«С одной стороны, я понимала, что два метра это круто и я молодец. Мне было важно психологически показать этот результат. С другой стороны, я понимала, что можно и нужно больше.

Поэтому я благодарна этому дню за то, что сегодня (3 августа – Sports.ru) произошло, я пыталась и боролась сегодня до конца, и это уже хорошо», – заявила спортсменка.

«Я соревновалась в голове с Анжеликой (Сидоровой, ранее установившей на чемпионате России лучший результат сезона в мире в прыжках с шестом – Sports.ru), потому что она невероятная, прекрасная.

То, что она сделала, это вдохновляло меня сегодня и будет вдохновлять, потому что она просто молодец. И я, глядя на нее, понимаю, что есть силы и нужно их доставать, нужно пытаться», – отметила Ласицкене.