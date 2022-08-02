Сидорова о победе на чемпионате России с лучшим результатом сезона в мире: «Если цели нет, то без разницы, какой результа»

Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова прокомментировала свою победу на чемпионате России в Чебоксарах.

Сегодня спортсменка показала результат 4,91 м, что стало рекордом турнира и лучшим результатом сезона в мире.

«Оба прыжка примерно одного и того же уровня, эмоции те же самые (прошлый результат сезона также был установлен Сидоровой, 4,86 м – Sports.ru). Понятно, что 4,91 выше, но если цели нет, то без разницы, какой результат.

Когда выплескиваешься эмоционально, смысла нет пробовать [прыгать на пять метров]. В нынешнем сезоне вряд ли буду.

Ни на что сегодня не рассчитывала, потому что... все понятно. Конечно, довольна результатом, но прыжок даже не самый лучший получился, от этого то ли радостно, то ли грустно. Не знаю, что и сказать», – заявила Сидорова.