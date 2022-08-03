Пахноцкая о призыве главы WADA к профессиональным лигам США подписать антидопинговый кодекс: «Его желание как минимум справедливо»

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Бывший заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая прокомментировала призыв главы WADA Витольда Баньки к профессиональным лигам США подписать Всемирный антидопинговый кодекс. 

«Я думаю, что желание Баньки как минимум справедливо. Конечно, это достаточно большой вызов, потому что профессиональные лиги — не национальные федерации.

Тем не менее игроки, выступающие в США, могут быть также членами национальных сборных, поэтому стремление WADA здравое и справедливое.

Пойдут ли лиги навстречу, сложно сказать. Но за годы работы в РУСАДА я поняла, что любое отклонение от общих требований создает прецедент.

И у остальных заинтересованных лиц рано или поздно либо возникнет открытый вопрос, почему одним можно, а другим нельзя, либо появится желание также не соблюдать антидопинговые правила», – заявила Пахноцкая.

Глава WADA призвал профессиональные спортивные лиги США подписать Всемирный антидопинговый кодекс

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