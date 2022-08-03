Губерниев об обращении главы WADA к профессиональным лигам США: «К Баньке приедет Пелоси – и ничего не произойдет. Американский спорт великий и неподвластный»

высказался о том, что глава WADA Витольд Банька призвал профессиональные спортивные лиги США подписать Всемирный антидопинговый кодекс.

, , , Высшая лига бейсбола (MLB) и Национальная ассоциация студенческого спорта ( ) не придерживаются правил кодекса WADA.

«Рассказываю, как будет: к Баньке приедет Нэнси Пелоси – и ничего не произойдет. Ничего они не сделают с американским спортом.

У них руки не дотянутся. Хотим мы этого или нет. Вот приехала Нэнси на Тайвань. Что‑то произошло? Нет.

Так и здесь: Банька сказал, что нам пора бы. Ну, иди и сделай. Но он не сможет ничего сделать. Потому что американский спорт великий и неподвластный», – сказал Губерниев.

Глава WADA призвал профессиональные спортивные лиги США подписать Всемирный антидопинговый кодекс