Губерниев об обращении главы WADA к профессиональным лигам США: «К Баньке приедет Пелоси – и ничего не произойдет. Американский спорт великий и неподвластный»

Теги НБА НХЛ допинг NCAA Дмитрий Губерниев WADA НФЛ Политика Американский футбол

Дмитрий Губерниев высказался о том, что глава WADA Витольд Банька призвал профессиональные спортивные лиги США подписать Всемирный антидопинговый кодекс. 

НБА, НХЛ, НФЛ, Высшая лига бейсбола (MLB) и Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA) не придерживаются правил кодекса WADA. 

«Рассказываю, как будет: к Баньке приедет Нэнси Пелоси – и ничего не произойдет. Ничего они не сделают с американским спортом.

У них руки не дотянутся. Хотим мы этого или нет. Вот приехала Нэнси на Тайвань. Что‑то произошло? Нет.

Так и здесь: Банька сказал, что нам пора бы. Ну, иди и сделай. Но он не сможет ничего сделать. Потому что американский спорт великий и неподвластный», – сказал Губерниев.

Глава WADA призвал профессиональные спортивные лиги США подписать Всемирный антидопинговый кодекс

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