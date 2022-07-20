«Я бы не относилась легкомысленно к бану целой нации». Чемпионка мира Элинор Паттерсон об отстранении России

Австралийская прыгунья в высоту Элинор Паттерсон высказалась об отстранении российских спортсменов, в частности олимпийской чемпионки .

Сегодня Паттерсон завоевала золото чемпионата мира в Юджине, прыгнув 2,02 м. Второе место заняла украинка , третье – Елена Валлортигара из Италии.

«Не буду врать, на этот вопрос сложно ответить. Ты видишь обе стороны этой истории. Но ты не видишь всю историю одновременно. Всегда неприятно, когда кого-то с таким большим талантом и такими наградами здесь нет.

Но, в конце концов, спорт стал очень политизированным. Не хотелось бы этого, но спорт стал площадкой. К сожалению, после разговоров с украинскими спортсменами об их трудностях понимаешь, что в мире не все в порядке.

Очевидно, что [ситуация] на Украине публичная, она очень хорошо освещается. Жаль, что другие [подобные ситуации] не так освещаются. К сожалению, мы как общество отодвинули все в сторону и не обратили внимание на другие конфликты. Но я бы не хотела легкомысленно относиться к решению исключить целую нацию», – сказала Паттерсон.

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