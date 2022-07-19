Чемпионат мира-2022 по легкой атлетике. Магучих, Вархольм, Дос Сантос, Ингебригтсен поборются за медали

20 июля в американском Юджине на чемпионате мира по легкой атлетике будут разыграны четыре комплекта медалей.
Чемпионат мира по легкой атлетике-2022
Юджин, США
20 июля
Прыжки в высоту, женщины
3:40
Фавориты: Ярослава Магучих (Украина), Элинор Паттерсон (Австралия), Никола Олислагерс (Австралия).
Метание диска, мужчины
4:33
Фавориты: Даниэль Штоль (Швеция), Кристиан Чех (Словения), Виргилиюс Алекна (Литва).
1500 м, мужчины
5:30
Фавориты: Якоб Ингебригтсен (Норвегия), Абель Кипсанг (Кения), Тимоти Черуйот (Кения).
400 м с/б, мужчины
5:50
Фавориты: Карстен Вархольм (Норвегия), Алисон Дос Сантос (Бразилия), Рай Бенджамин (США).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское.
Расписание финалов чемпионата мира по легкой атлетике-2022 в Юджине