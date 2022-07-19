Чемпионат мира-2022 по легкой атлетике. Магучих, Вархольм, Дос Сантос, Ингебригтсен поборются за медали

20 июля в американском Юджине на чемпионате мира по легкой атлетике будут разыграны четыре комплекта медалей.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2022

Юджин, США

20 июля

Прыжки в высоту, женщины

3:40

Фавориты: Ярослава Магучих (Украина), Элинор Паттерсон (Австралия), Никола Олислагерс (Австралия).

Метание диска, мужчины

4:33

Фавориты: Даниэль Штоль (Швеция), Кристиан Чех (Словения), Виргилиюс Алекна (Литва).

1500 м, мужчины

5:30

Фавориты: Якоб Ингебригтсен (Норвегия), Абель Кипсанг (Кения), Тимоти Черуйот (Кения).

400 м с/б, мужчины

5:50

Фавориты: Карстен Вархольм (Норвегия), Алисон Дос Сантос (Бразилия), Рай Бенджамин (США).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское.

Расписание финалов чемпионата мира по легкой атлетике-2022 в Юджине