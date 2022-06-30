«Бриллиантовая лига». Дюплантис, Камачо-Куинн, Эшер-Смит, Бол, дос Сантос одержали победы, другие результаты

В Стокгольме прошел восьмой этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».
«Бриллиантовая лига»
Стокгольм, Швеция
Женщины
Ядро
1. Чейз Или (США) – 20,48
2. Сара Миттон (Канада) – 19,90
3. Ауриол Донгмо (Португалия) – 19,30
Прыжки в высоту
1. Элинор Паттерсон (Австралия) – 1,96
2. Юлия Левченко (Украина) – 1,93
3. Ирина Геращенко (Украина) – 1,93...
5. Ярослава Магучих (Украина) – 1,89
Прыжки в длину
1. Лоррейн Юджен (Великобритания) – 6,81
2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6,76
3. Хадди Сагния (Швеция) – 6,74
100 м с/б
1. Джасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико) – 12,46
2. Тоби Амусан (Нигерия) – 12,50
3. Ниа Али (США) – 12,53
200 м
1. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 22,37
2. Муджинга Камбунджи (Швейцария) – 22,37
3. Ида Карстофт (Дания) – 22,90
400 м
1. Фемке Бол (Нидерланды) – 52,27
2. Рашелл Клэйтон (Ямайка) – 53,90
3. Анна Рыжикова (Украина) – 54,33
800 м
1. Мэри Мораа (Кения) – 1.57,68
2. Кили Ходжкинсон (Великобритания) – 1.58,18
3. Катриона Биссет (Австралия) – 1.58,54
3000 м с препятствиями
1. Дейзи Джепкемеи (Казахстан) – 9.15,77
2. Элис Фино (Франция) – 9.19,59
3. Кьяра Шеррер (Швейцария) – 9.24,16
Мужчины
Прыжки с шестом
1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,16
2. Кристофер Нильсен (США) – 5,93
3. Тьяго Браз (Бразилия) – 5,93
Копье
1. Андерсон Петерс (Гренада) – 90,31
2. Нирадж Чопра (Индия) – 89,94
3. Юлиан Вебер (Германия) – 89,08
Диск
1. Кристиан Чех (Словения) – 70,02
2. Миколас Алекна (Литва) – 69,81
3. Даниэль Штоль (Швеция) – 67,57
100 м
1. Акани Симбине (ЮАР) – 10,02
2. Рис Прескод (Великобритания) – 10,15
3. Джимми Вико (Франция) – 10,19
400 м с/б
1. Алисон дос Сантос (Бразилия) – 46,80
2. Сиджэй Аллен (США) – 48,28
3. Кайрон Макмастер (Австралия) – 48,58
800 м
1. Слиман Моула (Алжир) – 1.44,60
2. Бенджамин Роберт (Франция) – 1.45,11
3. Габриэль Туаль (Франция) – 1.45,29
3000 м
1. Доминик Лобалу (Сборная беженцев) – 7.29,48
2. Джейкоб Киплимо (Уганда) – 7.29,55
3. Корнелиус Кембои (Кения) – 7.31,26