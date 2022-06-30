«Бриллиантовая лига». Дюплантис, Камачо-Куинн, Эшер-Смит, Бол, дос Сантос одержали победы, другие результаты

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В Стокгольме прошел восьмой этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги». 

«Бриллиантовая лига»

Стокгольм, Швеция

Женщины

Ядро

1. Чейз Или (США) – 20,48

2. Сара Миттон (Канада) – 19,90

3. Ауриол Донгмо (Португалия) – 19,30

Прыжки в высоту

1. Элинор Паттерсон (Австралия) – 1,96

2. Юлия Левченко (Украина) – 1,93

3. Ирина Геращенко (Украина) – 1,93...

5. Ярослава Магучих (Украина) – 1,89

Прыжки в длину

1. Лоррейн Юджен (Великобритания) – 6,81

2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6,76

3. Хадди Сагния (Швеция) – 6,74

100 м с/б

1. Джасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико) – 12,46

2. Тоби Амусан (Нигерия) – 12,50

3. Ниа Али (США) – 12,53

200 м

1. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 22,37

2. Муджинга Камбунджи (Швейцария) – 22,37

3. Ида Карстофт (Дания) – 22,90

400 м

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 52,27

2. Рашелл Клэйтон (Ямайка) – 53,90

3. Анна Рыжикова (Украина) – 54,33

800 м

1. Мэри Мораа (Кения) – 1.57,68

2. Кили Ходжкинсон (Великобритания) – 1.58,18

3. Катриона Биссет (Австралия) – 1.58,54

3000 м с препятствиями

1. Дейзи Джепкемеи (Казахстан) – 9.15,77

2. Элис Фино (Франция) – 9.19,59

3. Кьяра Шеррер (Швейцария) – 9.24,16

Мужчины

Прыжки с шестом

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,16

2. Кристофер Нильсен (США) – 5,93

3. Тьяго Браз (Бразилия) – 5,93

Копье

1. Андерсон Петерс (Гренада) – 90,31

2. Нирадж Чопра (Индия) – 89,94

3. Юлиан Вебер (Германия) – 89,08

Диск

1. Кристиан Чех (Словения) – 70,02

2. Миколас Алекна (Литва) – 69,81

3. Даниэль Штоль (Швеция) – 67,57

100 м

1. Акани Симбине (ЮАР) – 10,02

2. Рис Прескод (Великобритания) – 10,15

3. Джимми Вико (Франция) – 10,19

400 м с/б

1. Алисон дос Сантос (Бразилия) – 46,80

2. Сиджэй Аллен (США) – 48,28

3. Кайрон Макмастер (Австралия) – 48,58

800 м

1. Слиман Моула (Алжир) – 1.44,60

2. Бенджамин Роберт (Франция) – 1.45,11

3. Габриэль Туаль (Франция) – 1.45,29

3000 м

1. Доминик Лобалу (Сборная беженцев) – 7.29,48

2. Джейкоб Киплимо (Уганда) – 7.29,55

3. Корнелиус Кембои (Кения) – 7.31,26

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