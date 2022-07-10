Расписание финалов чемпионата мира по легкой атлетике-2022 в Юджине

С 15 по 25 июля в американском Юджине пройдет чемпионат мира по легкой атлетике-2022. Sports.ru представляет расписание финалов.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2022

Юджин, США

Расписание финалов

15 июля, пятница

Спортивная ходьба, 20 км, женщины – 23:10

16 июля, суббота

Спортивная ходьба, 20 км, мужчины – 1:10

4x400 м, смешанная эстафета – 5:50

Метание молота, мужчины – 22:00

10 000 м, женщины – 22:20

17 июля, воскресенье

Прыжки в длину, мужчины – 4:20

Толкание ядра, женщины – 4:25

100 м, мужчины – 5:50

, мужчины – 16:15

Метание молота, женщины – 21:35

10 000 м, мужчины – 23:00

18 июля, понедельник

Прыжки с шестом, женщины – 3:25

Толкание ядра, мужчины – 4:27

110 м с/б, мужчины – 5:30

100 м, женщины – 5:50

Марафон, женщины – 16:15

19 июля, вторник

Прыжки в высоту, мужчины – 3:45

Тройной прыжок, женщины – 4:20

Семиборье, женщины – 4:55

3000 м с/п, мужчины – 5:20

1500 м, женщины – 5:50

20 июля, среда

Прыжки в высоту, женщины – 3:40

Метание диска, мужчины – 4:33

1500 м, мужчины – 5:30

400 м с/б, мужчины – 5:50

21 июля, четверг

Метание диска, женщины – 4:30

3000 м с/п, женщины – 5:45

22 июля, пятница

200 м, женщины – 5:35

200 м, мужчины – 5:50

Спортивная ходьба, 35 км, женщины – 16:15

23 июля, суббота

Метание копья, женщины – 4:20

400 м, женщины – 5:15

400 м, мужчины – 5:35

400 м с/б, женщины – 5:50

24 июля, воскресенье

Тройной прыжок, мужчины – 4:00

800 м, мужчины – 4:10

5000 м, женщины – 4:25

Метание копья, мужчины – 4:35

4x100 м, женщины – 5:30

4x100 м, мужчины – 5:50

Спортивная ходьба, 35 км, мужчины – 16:15

25 июля, понедельник

Прыжки с шестом, мужчины – 3:25

Прыжки в длину, женщины – 3:50

5000 м, мужчины – 4:05

800 м, женщины – 4:35

100 м с/б, женщины – 5:00

Десятиборье, мужчины – 5:20

4x400 м, мужчины – 5:35

4x400 м, женщины – 5:50

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.