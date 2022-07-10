Расписание финалов чемпионата мира по легкой атлетике-2022 в Юджине

С 15 по 25 июля в американском Юджине пройдет чемпионат мира по легкой атлетике-2022. Sports.ru представляет расписание финалов.
Чемпионат мира по легкой атлетике-2022
Юджин, США
Расписание финалов
15 июля, пятница
Спортивная ходьба, 20 км, женщины – 23:10
16 июля, суббота
Спортивная ходьба, 20 км, мужчины – 1:10
4x400 м, смешанная эстафета – 5:50
Метание молота, мужчины – 22:00
10 000 м, женщины – 22:20
17 июля, воскресенье
Прыжки в длину, мужчины – 4:20
Толкание ядра, женщины – 4:25
100 м, мужчины – 5:50
Марафон, мужчины – 16:15
Метание молота, женщины – 21:35
10 000 м, мужчины – 23:00
18 июля, понедельник
Прыжки с шестом, женщины – 3:25
Толкание ядра, мужчины – 4:27
110 м с/б, мужчины – 5:30
100 м, женщины – 5:50
Марафон, женщины – 16:15
19 июля, вторник
Прыжки в высоту, мужчины – 3:45
Тройной прыжок, женщины – 4:20
Семиборье, женщины – 4:55
3000 м с/п, мужчины – 5:20
1500 м, женщины – 5:50
20 июля, среда
Прыжки в высоту, женщины – 3:40
Метание диска, мужчины – 4:33
1500 м, мужчины – 5:30
400 м с/б, мужчины – 5:50
21 июля, четверг
Метание диска, женщины – 4:30
3000 м с/п, женщины – 5:45
22 июля, пятница
200 м, женщины – 5:35
200 м, мужчины – 5:50
Спортивная ходьба, 35 км, женщины – 16:15
23 июля, суббота
Метание копья, женщины – 4:20
400 м, женщины – 5:15
400 м, мужчины – 5:35
400 м с/б, женщины – 5:50
24 июля, воскресенье
Тройной прыжок, мужчины – 4:00
800 м, мужчины – 4:10
5000 м, женщины – 4:25
Метание копья, мужчины – 4:35
4x100 м, женщины – 5:30
4x100 м, мужчины – 5:50
Спортивная ходьба, 35 км, мужчины – 16:15
25 июля, понедельник
Прыжки с шестом, мужчины – 3:25
Прыжки в длину, женщины – 3:50
5000 м, мужчины – 4:05
800 м, женщины – 4:35
100 м с/б, женщины – 5:00
Десятиборье, мужчины – 5:20
4x400 м, мужчины – 5:35
4x400 м, женщины – 5:50
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.