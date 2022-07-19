Бегунья Гулиева о смене гражданства: «Могу ездить по миру, а спортсмены в России могут об этом только мечтать. Не воспользоваться этим – преступление»

Бегунья Екатерина Гулиева (Поистогова) рассказала о смене спортивного гражданства с российского на турецкое.

– Как ты решилась на смену спортивного гражданства?

– В 2019-м, когда я переехала в Турцию, еще даже не знала, буду ли возвращаться в спорт. Я вышла замуж в Турции, родила ребенка здесь – это были основания, чтобы получить гражданство.

Весь процесс занял около полутора лет. А сам спортивный переход одобрили достаточно быстро. За Россию я не выступала на международной арене с 2015-го, два года карантина давно прошли. Если была бы готова, могла поехать уже на Олимпийские игры в Токио.

– спокойно тебя отпустила?

– Когда World Athletics одобрила переход, мне нужно было еще получить разрешение с российской стороны. Благодарна, что меня без проблем отпустили.

Нас тогда было двое – еще девочка, которая прыгала в высоту и уходила на Кипр (Елена Куличенко – Sports.ru). В принципе, я тогда особо не переживала по этому поводу. Была занята бытовыми вопросами. Если бы не получилось – ну, сидела бы дома, родила второго ребенка....

– Слышала от российских спортсменов не самые приятные слова о тебе: вот, она отбыла дисквалификацию и выступает, а мы тут сидим взаперти...

– Общаться в России мне некогда и особо не с кем. Поддерживаю отношения буквально с парой людей, с кем раньше тренировалась.

Мне правда жаль, я понимаю, что всем российским легкоатлетам сейчас непросто. Но слушать и читать комментарии незнакомых людей нет времени, у меня семья, маленький ребенок...

– Тебе 31, олимпийская медаль уже есть, муж (чемпион мира ) – национальный герой, дочке два года. Были сомнения, стоит ли возвращаться в спорт?

– В 2019 году была уверена, что уже все, возвращаться не буду. Была усталость, травма стопы. Но настрой сменился по ходу беременности: я отдохнула, поездила с Рамилем по сборам и соревнованиям уже не в качестве спортсмена.

А еще я думала: у меня есть возможность выступать где хочу, ездить по миру – а спортсмены в России могут об этом только мечтать. Не воспользоваться такой возможностью – преступление.

Так что уже через три недели после родов я бегала. Это меня и сгубило: вместо того, чтобы постепенно укреплять связки, я сразу начала кроссы, – рассказала Гулиева.

«Я могу выступать где хочу, а русские спортсмены об этом только мечтают». Она взяла серебро Олимпиады за Россию, а теперь – в Турции