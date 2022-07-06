ВФЛА одобрила переход бегуньи Трофимовой в сборную Киргизии

Теги Бег Ирина Привалова ВФЛА World Athletics (IAAF) Сардана Трофимова Легкая атлетика

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не будет препятствовать переходу пятикратной чемпионки страны в марафонском беге Сарданы Трофимовой в сборную Киргизии. 

Ранее Трофимова сообщила, что получила гражданство Киргизии и ожидает от World Athletics допуска к выступлениям за эту страну.

«Запроса из киргизской федерации мы еще не получали. Пока все на уровне разговоров.

Но в любом случае, если все документы будут правильно предоставлены, наша федерация не будет чинить препятствий», – сказала исполняющая обязанности главы ВФЛА Ирина Привалова. 

Трофимова выступала на чемпионате мира-2019, где стала 22-й в марафоне.

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