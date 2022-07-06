ВФЛА одобрила переход бегуньи Трофимовой в сборную Киргизии

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не будет препятствовать переходу пятикратной чемпионки страны в марафонском беге в сборную Киргизии.

Ранее Трофимова сообщила, что получила гражданство Киргизии и ожидает от допуска к выступлениям за эту страну.

«Запроса из киргизской федерации мы еще не получали. Пока все на уровне разговоров.

Но в любом случае, если все документы будут правильно предоставлены, наша федерация не будет чинить препятствий», – сказала исполняющая обязанности главы ВФЛА Ирина Привалова.

Трофимова выступала на чемпионате мира-2019, где стала 22-й в марафоне.