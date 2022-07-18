Чемпионат мира-2022 по легкой атлетике. Эшер-Смит, Томпсон, Фрейзер-Прайс, Джексон, Та Лу выступят в полуфинале на 100 м

18 июля на чемпионате мира в Юджине пройдут полуфинальные забеги у женщин на дистанции 100 м.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2022

Юджин, США

18 июля

Женщины

100 м

Полуфинал

Начало – 3:33 по московскому времени.

Забег 1

1. Мюриэль Ауре (Кот д’Ивуар)

2. Кемба Нельсон (Ямайка)

3. -Смит (Великобритания)

4. Тваниша Терри (США)

5. Джулиен Альфред (Сент-Люсия)

6. Шерика Джексон (Ямайка)

7. Аминату Сейни (Нигер)

8. Нзубечи Грейс Нвокоча (Нигерия)

Забег 2

1. Эдидионг Одионг (Бахрейн)

2. Ге Маньци (Китай)

3. Муджинга Камбунджи (Швейцария)

4. Мелисса Джефферсон (США)

5. Мари-Джози Та Лу (Кот д’Ивуар)

6. -Хера (Ямайка)

7. Эва Свобода (Польша)

8. Антоника Страчан (Багамские острова)

Забег 3

1. Зайнаб Доссо (Италия)

2. Тайня Гейтер (Багамские острова)

3. Дэрил Нейта (Великобритания)

4. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка)

5. Алейя Хоббс (США)

6. Зои Хоббс (Новая Зеландия)

7. Джина Люкенкемпер (Германия)

8. Мишель-Ли Ахье (Тринидад и Тобаго)

Чемпионат мира-2022 по легкой атлетике. Мужчины разыграют медали в толкании ядра и 110 м с барьерами, женщины – в прыжках с шестом, 100 м и марафоне