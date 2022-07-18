Чемпионат мира-2022 по легкой атлетике. Эшер-Смит, Томпсон, Фрейзер-Прайс, Джексон, Та Лу выступят в полуфинале на 100 м

18 июля на чемпионате мира в Юджине пройдут полуфинальные забеги у женщин на дистанции 100 м.
Чемпионат мира по легкой атлетике-2022
Юджин, США
18 июля
Женщины
100 м
Полуфинал
Начало – 3:33 по московскому времени.
Забег 1
1. Мюриэль Ауре (Кот д’Ивуар)
2. Кемба Нельсон (Ямайка)
3. Дина Эшер-Смит (Великобритания)
4. Тваниша Терри (США)
5. Джулиен Альфред (Сент-Люсия)
6. Шерика Джексон (Ямайка)
7. Аминату Сейни (Нигер)
8. Нзубечи Грейс Нвокоча (Нигерия)
Забег 2
1. Эдидионг Одионг (Бахрейн)
2. Ге Маньци (Китай)
3. Муджинга Камбунджи (Швейцария)
4. Мелисса Джефферсон (США)
5. Мари-Джози Та Лу (Кот д’Ивуар)
6. Элейн Томпсон-Хера (Ямайка)
7. Эва Свобода (Польша)
8. Антоника Страчан (Багамские острова)
Забег 3
1. Зайнаб Доссо (Италия)
2. Тайня Гейтер (Багамские острова)
3. Дэрил Нейта (Великобритания)
4. Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (Ямайка)
5. Алейя Хоббс (США)
6. Зои Хоббс (Новая Зеландия)
7. Джина Люкенкемпер (Германия)
8. Мишель-Ли Ахье (Тринидад и Тобаго)
Чемпионат мира-2022 по легкой атлетике. Мужчины разыграют медали в толкании ядра и 110 м с барьерами, женщины – в прыжках с шестом, 100 м и марафоне