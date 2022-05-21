«Бриллиантовая лига». Кипсанг, Парчмент, Оллмен, Браун и Эшер-Смит одержали победы, Бех-Романчук – 2-я и другие результаты

21 мая в Бирмингеме прошел второй этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».
«Бриллиантовая лига»
2-й этап
Бирмингем, Великобритания
Женщины
100 м
1. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 11,11
2. Шерика Джексон (Ямайка) – 11,12
3. Дэрил Нейта (Великобритания) – 11,14
400 м с/б
1. Далайла Мухаммад (США) – 54,54
2. Виктория Ткачук (Украина) – 55,25
3. Анна Рыжикова (Украина) – 55,37
800 м
1. Кили Ходжкинсон (Великобритания) – 1.58,63
2. Ренелль Ламот (Франция) – 1.59,53
3. Натойя Гоул (Ямайка) – 2.00,13
1500 м
1. Лора Мьюр (Великобритания) – 4.02,81
2. Джессика Халл (Австралия) – 4.03,42
3. Уинни Чебет (Кения) – 4.05,56
5000 м
1. Давит Сеяум (Эфиопия) – 14.47,55
2. Хави Фейса (Эфиопия) – 14.48,94
3. Фанту Ворку (Эфиопия) – 14.49,64
Диск
1. Валери Оллмен (США) – 67,85
2. Сандра Перкович (Хорватия) – 67,26
3. Лаулауга Таусага (США) – 60,80
Прыжки с шестом
1. Сэнди Моррис (США) – 4,73
2. Катерина Стефаниди (Греция) – 4,65
3. Тина Сутей (Словения) – 4,65
Прыжки в длину
1. Малайка Михамбо (Германия) – 7,09
2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6,66
3. Лоррейн Юджен (Великобритания) – 6,65
Мужчины
100 м
1. Аарон Браун (Канада) – 10,13
2. Йохан Блэйк (Ямайка) – 10,18
3. Джером Блейк (Канада) – 10,20
110 м с/б
1. Хэнсл Парчмент (Ямайка) – 13,09
2. Омар Маклауд (Ямайка) – 13,17
3. Асьер Мартинес (Испания) – 13,32
400 м
1. Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания) – 45,32
2. Брайс Дедмон (США) – 45,51
3. Камари Монтгомери (США) – 45,52
800 м
1. Марко Ароп (Канада) – 1.45,41
2. Бенжамен Робер (Франция) – 1.46,22
3. Брайс Хоппель (США) – 1.46,33
1500 м
1. Абель Кипсанг (Кения) – 3.35,15
2. Мохамед Катир (Испания) – 3.35,62
3. Олли Хоар (Австралия) – 3.35,76
Диск
1. Кристиан Чех (Словения) – 71,27
2. Андрюс Гуджюс (Литва) – 66,40
3. Даниэль Столь (Швеция) – 65,97
Прыжки в высоту
1. Джанго Ловетт (Канада) – 2,28
2. Джанмарко Тамбери (Италия) – 2,25
3. Норберт Кобельски (Польша) – 2,25