«Бриллиантовая лига». Кипсанг, Парчмент, Оллмен, Браун и Эшер-Смит одержали победы, Бех-Романчук – 2-я и другие результаты

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21 мая в Бирмингеме прошел второй этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».

«Бриллиантовая лига»

2-й этап

Бирмингем, Великобритания

Женщины

100 м

1. Дина Эшер-Смит (Великобритания) – 11,11

2. Шерика Джексон (Ямайка) – 11,12

3. Дэрил Нейта (Великобритания) – 11,14

400 м с/б

1. Далайла Мухаммад (США) – 54,54

2. Виктория Ткачук (Украина) – 55,25

3. Анна Рыжикова (Украина) – 55,37

800 м

1. Кили Ходжкинсон (Великобритания) – 1.58,63

2. Ренелль Ламот (Франция) – 1.59,53

3. Натойя Гоул (Ямайка) – 2.00,13

1500 м

1. Лора Мьюр (Великобритания) – 4.02,81

2. Джессика Халл (Австралия) – 4.03,42

3. Уинни Чебет (Кения) – 4.05,56

5000 м

1. Давит Сеяум (Эфиопия) – 14.47,55

2. Хави Фейса (Эфиопия) – 14.48,94

3. Фанту Ворку (Эфиопия) – 14.49,64

Диск

1. Валери Оллмен (США) – 67,85

2. Сандра Перкович (Хорватия) – 67,26 

3. Лаулауга Таусага (США) – 60,80

Прыжки с шестом

1. Сэнди Моррис (США) – 4,73

2. Катерина Стефаниди (Греция) – 4,65

3. Тина Сутей (Словения) – 4,65

Прыжки в длину

1. Малайка Михамбо (Германия) – 7,09

2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6,66

3. Лоррейн Юджен (Великобритания) – 6,65

Мужчины

100 м

1. Аарон Браун (Канада) – 10,13

2. Йохан Блэйк (Ямайка) – 10,18

3. Джером Блейк (Канада) – 10,20

110 м с/б

1. Хэнсл Парчмент (Ямайка) – 13,09

2. Омар Маклауд (Ямайка) – 13,17

3. Асьер Мартинес (Испания) – 13,32

400 м

1. Мэттью Хадсон-Смит (Великобритания) – 45,32

2. Брайс Дедмон (США) – 45,51

3. Камари Монтгомери (США) – 45,52

800 м

1. Марко Ароп (Канада) – 1.45,41

2. Бенжамен Робер (Франция) – 1.46,22

3. Брайс Хоппель (США) – 1.46,33

1500 м

1. Абель Кипсанг (Кения) – 3.35,15

2. Мохамед Катир (Испания) – 3.35,62

3. Олли Хоар (Австралия) – 3.35,76

Диск

1. Кристиан Чех (Словения) – 71,27

2. Андрюс Гуджюс (Литва) – 66,40

3. Даниэль Столь (Швеция) – 65,97

Прыжки в высоту

1. Джанго Ловетт (Канада) – 2,28

2. Джанмарко Тамбери (Италия) – 2,25 

3. Норберт Кобельски (Польша) – 2,25

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