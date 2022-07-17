«Не жаловался на спорт, пока не узнал, что подозреваемый взломщик – бандит из ГРУ, обвиненный по делу Скрипалей». Экс-глава WADA про инцидент после доклада о допинге в России

Экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA), почетный член МОК Крэйг Риди рассказал об инциденте, который случился с ним после публикации доклада Ричарда Макларена о допинговых нарушениях в российском спорте.

Первая часть доклада была представлена в 2016 году перед началом Олимпиады в Рио. Риди на тот момент возглавлял WADA.

«В один из дней я обнаружил, что у меня дома в Бридж-оф-Вейр, к западу от Глазго, находятся пять сотрудников Национального агентства по борьбе с преступностью, они проверяли всю мою аппаратуру связи – ПК, ноутбук, iPad и мобильный телефон. Вдобавок к этому – двухчасовое «интервью».

Раньше я никогда не жаловался на свою причастность к спорту, но сильно задумался об этом, когда мне сказали, что среди подозреваемых взломщиков был тот же бандит из ГРУ, которого распознали как одного из двух обвиняемых по делу об отравлении Скрипалей в Солсбери», – пишет Риди в книге «Исполняя лондонскую олимпийскую мечту: долгая жизнь в спорте».