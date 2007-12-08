«Борьба с допингом не должна превращаться в линчевание». Усманов написал открытое письмо главе WADA

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Президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов перед заседанием исполкома WADA по вопросу статуса соответствия РУСАДА обратился с открытым письмом к главе организации Крэйгу Риди. 

Ранее комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства предложил признать Российское антидопинговое агентство несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и рекомендовал отстранить Россию на 4 года от всех международных турниров.

Основаниями для такого решения стали несоответствия между базой LIMS, имеющейся в распоряжении WADA, и данными московской лаборатории, полученными WADA в январе 2019 года.

«Как президент Международной федерации фехтования, я прекрасно понимаю всю сложность вопроса, рассматриваемого 9 декабря 2019 года.

Полностью поддерживая самые серьезные санкции против любых нарушителей допинговых правил, я выступаю за справедливое решение, основанное на общепризнанных принципах права и Олимпийской Хартии.

В рекомендациях комитета по соответствию признается невиновность Олимпийского комитета России, но предлагается отстранить его выборных представителей от участия в крупных международных мероприятиях, что поставит спортсменов России в заведомо невыгодные условия по сравнению со спортсменами других стран.

Очевидной дискриминацией будет и запрет на выступление под флагом России, что является не привилегией, а правом спортсмена.

Беспощадная борьба с допингом не должна превращаться в линчевание и применение новых санкций за одно и то же нарушение. Наказание виновных не должно лишать невиновных элементарных человеческих прав.

Цель Всемирного антидопингового кодекса состоит в защите фундаментального права спортсменов участвовать в соревнованиях, свободных от допинга.

Предлагаю исходить из этой цели и обеспечить право чистых российских спортсменов участвовать в международных соревнованиях без дискриминации и необоснованных ограничений», – написал Усманов.

Копия письма также направлена президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

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