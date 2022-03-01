Российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в чемпионате мира по легкой атлетике-2022 и чемпионате мира в залах

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Российские и белорусские легкоатлеты не примут участия в чемпионате мира-2022 в американском Орегоне и чемпионате мира в помещениях в сербском Белграде, а также в командном чемпионате мира по спортивной ходьбе в Маскате (Оман).

Соответствующее решение опубликовано на сайте World Athletics. 

«Совет World Athletics сегодня согласился ввести санкции против федераций России и Беларуси. 

Все спортсмены, вспомогательный персонал и официальные лица из России и Беларуси будут исключены из соревнований World Athletics с немедленным вступлением в силу.

Совет также согласился рассмотреть дальнейшие меры, включая приостановку деятельности белорусской федерации, на запланированном заседании 9-10 марта», – говорится на сайте организации. 

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) ограничена в правах с 2015 года из-за многочисленных допинговых нарушений. Спортсмены выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

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