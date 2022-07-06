Бегуна Артура Бурцева лишили серебра на турнире в Якутии – спортсмену стало плохо на финише, и ему помогла мама

Бегуна Артема Бурцева лишили серебряной медали в забеге на 10 км на VIII Спортивных играх народов Республики Саха (Якутия) из-за помощи матери.

Артур лидировал всю дистанцию, но на финише ему стало плохо из-за жары (+34 градуса). Его обошел соперник, а потом на трек выбежала мама – она довела его до финишной черты.

«Согласно правилам Международной федерации легкой атлетики, посторонних людей на беговой дорожке не должно быть. Когда Бурцев пересекал финишную линию, ему помогла мама. Посторонняя помощь – это сразу дисквалификация, это правило. Решение приняла судейская коллегия», – рассказал первый заместитель министра по физической культуре и спорту Якутии Александр Бугаев.

Спортсмен сейчас находится под наблюдением врачей.

«Если состояние здоровья позволит, Бурцев завтра стартует на 5 км», – отметил Бугаев.

Он добавил, что сразу после инцидента главный судья по легкой атлетике Татьяна Ариносова собрала представителей всех команд и объяснила им ситуацию, ни у кого претензий нет.