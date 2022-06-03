Избившего двоих людей экс-бегуна Хютте задержали и оформили подписку о невыезде

Четырехкратного чемпиона России в беге на короткие дистанции Александра Хютте задержали и оформили подписку о невыезде.

Ранее стало известно, что бывший бегун избил двоих людей в Санкт-Петербурге.

«По подозрению в совершении преступления задержан и доставлен в отдел полиции Александр Хютте. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК РФ.

Гражданин был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», – сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.

Отмечается, что пострадавший мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести, а женщина после оказания медпомощи отпущена домой.

Самый опасный тип нашего спорта – чемпион России в беге: год назад попался с наркотиками, теперь – избил двоих (и это разные драки)