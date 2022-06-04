Лидеры Стокгольмского марафона потеряли возможность установить рекорд трассы из-за того, что побежали в неправильном направлении

Три лидирующих участника Стокгольмского марафона в ходе забега были направлены не туда, в результате чего потеряли возможность установить рекорд трассы.

Феликс Кирва (Кения), Мерхави Касете (Эритрея) и Анбеса Тесфайе (Эфиопия) около минуты бежали в неправильном направлении и столько же возвращались обратно. Кирва в итоге выиграл марафон с результатом 2.11,06 (рекорд дистанции – 2.10,11).

Директор Стокгольмского марафона Давид Фриделл сперва заявил, что атлеты последовали за полицейскими мотоциклами, которые ехали не туда, но затем все же признал вину организаторов.