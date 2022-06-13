Ласицкене о письме Баху: «Ответа не было. Не сомневалась, что его не будет. Письмо было написано, чтобы не забывали про спортсменов, которые находятся в России»

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала, что не получила ответ на свое открытое письмо от главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
«Ответа от Баха не было. Не сомневалась, что его не будет. Письмо было написано, чтобы не забывали про спортсменов, которые находятся в России, не перекладывали ответственность за спорт. Тяжела для меня эта тема.
Реакция от других 100% была, но я сразу отключилась от этой темы. Ждала ли негативных комментариев от иностранцев? Да, знала, что будет так», – сказала Ласицкене.
«Вам не хватит смелости и достоинства снять наказание с российских атлетов». Мария Ласицкене отчитала Томаса Баха