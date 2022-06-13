Ласицкене о письме Баху: «Ответа не было. Не сомневалась, что его не будет. Письмо было написано, чтобы не забывали про спортсменов, которые находятся в России»

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала, что не получила ответ на свое открытое письмо от главы Международного олимпийского комитета ( ) Томаса Баха.

«Ответа от Баха не было. Не сомневалась, что его не будет. Письмо было написано, чтобы не забывали про спортсменов, которые находятся в России, не перекладывали ответственность за спорт. Тяжела для меня эта тема.

Реакция от других 100% была, но я сразу отключилась от этой темы. Ждала ли негативных комментариев от иностранцев? Да, знала, что будет так», – сказала Ласицкене.

«Вам не хватит смелости и достоинства снять наказание с российских атлетов». Мария Ласицкене отчитала Томаса Баха