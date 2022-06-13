Иванюк о письме Ласицкене Баху: «Не читал, был довольно сильно занят. Потом почитаю – слышал, что большая шумиха поднялась»

Бронзовый призер чемпионата мира-2019 в прыжках в высоту заявил, что не читал письмо олимпийской чемпионки к главе Международного олимпийского комитета ( ) .

«Я письмо не читал, был, если честно, довольно сильно занят. Были дела, было не до телефона, много был за рулем. Потом почитаю, узнаю, слышал, что большая шумиха поднялась. Почитаем, разберемся», – сказал Иванюк.

Также он прокомментировал свое выступление в рамках Недели легкой атлетики в Москве, где победил с результатом 2,23 м.

«Вчера узнал, что Михаила Акименко не будет. Наверное, пока не готов он, надеюсь, увидимся с ним на соревнованиях. Сегодня спасибо Дане Цыплакову, что поддержал, попрыгали с ним на высоте 2,26. Когда он закончил, мне захотелось себя подзавести, переставил последнюю попытку на 2,30. Получилось неплохо, но из-за маленькой технической ошибки не взял.

Бывает такое, когда ты чувствуешь, что не твой день, сегодня как раз все не заладилось с утра. Ничего страшного, поберегу силы для следующих соревнований.

В разминке ни одной высоты почти не взял, не было драйва, который чувствовал на Мемориале Знаменских. Результатом 2,23 я, конечно, не очень доволен. Теперь буду выступать на Кубке России в Брянске.

После Мемориала Знаменских было отличное настроение, думал, что буду прыгать выше. Не отступлюсь от своих слов, но уже надеюсь на более высокий результат на следующем старте», – отметил легкоатлет.

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