Иванюк о письме Ласицкене Баху: «Не читал, был довольно сильно занят. Потом почитаю – слышал, что большая шумиха поднялась»

Бронзовый призер чемпионата мира-2019 в прыжках в высоту Илья Иванюк заявил, что не читал письмо олимпийской чемпионки Марии Ласицкене к главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.
«Я письмо не читал, был, если честно, довольно сильно занят. Были дела, было не до телефона, много был за рулем. Потом почитаю, узнаю, слышал, что большая шумиха поднялась. Почитаем, разберемся», – сказал Иванюк.
Также он прокомментировал свое выступление в рамках Недели легкой атлетики в Москве, где победил с результатом 2,23 м.
«Вчера узнал, что Михаила Акименко не будет. Наверное, пока не готов он, надеюсь, увидимся с ним на соревнованиях. Сегодня спасибо Дане Цыплакову, что поддержал, попрыгали с ним на высоте 2,26. Когда он закончил, мне захотелось себя подзавести, переставил последнюю попытку на 2,30. Получилось неплохо, но из-за маленькой технической ошибки не взял.
Бывает такое, когда ты чувствуешь, что не твой день, сегодня как раз все не заладилось с утра. Ничего страшного, поберегу силы для следующих соревнований.
В разминке ни одной высоты почти не взял, не было драйва, который чувствовал на Мемориале Знаменских. Результатом 2,23 я, конечно, не очень доволен. Теперь буду выступать на Кубке России в Брянске.
После Мемориала Знаменских было отличное настроение, думал, что буду прыгать выше. Не отступлюсь от своих слов, но уже надеюсь на более высокий результат на следующем старте», – отметил легкоатлет.
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