Ласицкене о командном чемпионате России: «Опять при пустых трибунах. Мне это неприятно. Мы все-таки должны не на похоронах прыгать, а на празднике»

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту осталась недовольна отсутствием зрителей на командном чемпионате России в Сочи.

«Мне это непонятно, если все задачи в спорте в России направлены на то, чтобы его развивать. Мы опять при пустых трибунах. Мне это неприятно. Надеюсь, федерация легкой атлетики будет больше работать над привлечением зрителей, медиа, рекламы.

Кто-то придумал назвать это аналогом «Бриллиантовой лиги», а на деле одни мемориалы, те же пустые стадионы. У нас столько арен, столько талантливых людей, которые умеют и хотят делать соревнования. В очередной раз это проходит мимо нас, хочу обратиться – мы все-таки должны не на похоронах прыгать, а на празднике», – сказала спортсменка.

Ласицкене одержала победу с результатом 1,94 м.

«Было очень жарко, я даже вспомнила квалификацию в Токио. Но все были в одних условиях. Спасибо девочкам за соревновательную атмосферу, они поборолись. Это то, что хочется ощущать на соревнованиях. К сожалению, трибуны были пустые.

Для начала сезона результат такой, я боролась, старалась. Это хорошо. Меня что-то тревожит, не без этого, но я справлялась. То, что без драмы не обошлось – это хорошо, засыпать на соревнованиях опасно. Мысли были такие – отрабатывай установки, бери высоту, сейчас каждый старт – лучшая тренировка, лучшая отработка техники.

Я не ожидала, что (тренер) Геннадий Гарикович (Габрилян) поставит такую высоту, мы с ним это не обсуждали. Пошла выполнять, ни одна попытка мне не понравилась. Но это меня не касается, я должна была выполнять задание, бороться. Как он сказал, «наесться», – добавила легкоатлетка.