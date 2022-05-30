Мария Ласицкене: «Бросить спорт не хочется. Предыдущие годы показывают, что я должна быть всегда готова, неизвестно, что может произойти»

Теги сборная России жен прыжки в высоту ВФЛА Бриллиантовая лига Мария Ласицкене (Кучина) Легкая атлетика

Олимпийская чемпионка Токио-2020 в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала, что пока не собирается завершать спортивную карьеру. 

– Не хочется все бросить?

– Бросить не хочется, потому что предыдущие годы показывают, что должна быть всегда готова, находиться в форме, потому что неизвестно, что может произойти.

Сегодня ситуация такая. И я буду прыгать в России, выкладываться, тем более что девушки создают конкуренцию.

– Если завтра скажут: «Лети на «Бриллиантовую лигу», готовы лететь?

– Естественно. Я готова, но этого не будет, – сказала Ласицкене.

Ласицкене о командном чемпионате России: «Опять при пустых трибунах. Мне это неприятно. Мы все-таки должны не на похоронах прыгать, а на празднике»

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