Мария Ласицкене: «Бросить спорт не хочется. Предыдущие годы показывают, что я должна быть всегда готова, неизвестно, что может произойти»

Олимпийская чемпионка Токио-2020 в прыжках в высоту рассказала, что пока не собирается завершать спортивную карьеру.

– Не хочется все бросить?

– Бросить не хочется, потому что предыдущие годы показывают, что должна быть всегда готова, находиться в форме, потому что неизвестно, что может произойти.

Сегодня ситуация такая. И я буду прыгать в России, выкладываться, тем более что девушки создают конкуренцию.

– Если завтра скажут: «Лети на «Бриллиантовую лигу», готовы лететь?

– Естественно. Я готова, но этого не будет, – сказала Ласицкене.

Ласицкене о командном чемпионате России: «Опять при пустых трибунах. Мне это неприятно. Мы все-таки должны не на похоронах прыгать, а на празднике»