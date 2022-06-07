Ласицкене о победе на Мемориале Знаменских: «Я сегодня старалась-пыталась. Нужно работать, а не морочить себе голову всякими мыслями»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене оценила свою победу на Мемориале братьев Знаменских в Москве.

Сегодня Ласицкене заняла первое место с результатом 1,91 м.

«Я довольна результатом, но это не имеет значения, потому что идет работа. Я сегодня старалась-пыталась.

Нужно работать, а не морочить себе голову всякими мыслями. Сегодня я была готова на этот результат, но боролась, и третья попытка мне удалась», – сказала Ласицкене.

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