Минспорта ДНР: «Планируем развивать греблю, парусный спорт, прыжки в воду, греко-римскую борьбу, футбол, плавание и другие виды спорта»

В Министерстве молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики заявили, что на территории ДНР планируется развивать те виды спорта, которые пользовались спросом среди жителей до начала спецоперации.

«В Донецке, Мариуполе и других городах ДНР планируется и дальше развивать все те виды спорта, которые традиционно развивались в данных регионах до обострения военной ситуации.

Так, в Мариуполе планируют развивать греблю, парусный спорт, прыжки в воду, греко-римскую борьбу, футбол, плавание и другие», – заявил представитель министерства.

По его словам, в Донецке намерены развивать легкую атлетику, плавание, тяжелую атлетику, футбол, волейбол, баскетбол, хоккей, различные виды единоборств, синхронное плавание.