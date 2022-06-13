Минспорта ДНР: «Планируем развивать греблю, парусный спорт, прыжки в воду, греко-римскую борьбу, футбол, плавание и другие виды спорта»

Теги Политика ТАСС Легкая атлетика

В Министерстве молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики заявили, что на территории ДНР планируется развивать те виды спорта, которые пользовались спросом среди жителей до начала спецоперации. 

«В Донецке, Мариуполе и других городах ДНР планируется и дальше развивать все те виды спорта, которые традиционно развивались в данных регионах до обострения военной ситуации.

Так, в Мариуполе планируют развивать греблю, парусный спорт, прыжки в воду, греко-римскую борьбу, футбол, плавание и другие», – заявил представитель министерства. 

По его словам, в Донецке намерены развивать легкую атлетику, плавание, тяжелую атлетику, футбол, волейбол, баскетбол, хоккей, различные виды единоборств, синхронное плавание.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные