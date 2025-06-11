Данил Лысенко: «Первоочередная цель на сезон – выполнить квалификационный норматив на ЧМ. Потом буду карабкаться дальше»

Прыгун в высоту Данил Лысенко заявил, что хочет выполнить норматив на ЧМ.

Лысенко одержал победу на Дне прыжков в высоту в Москве с результатом 2,30 м. Он также пытался преодолеть планку на высоте 2,33 м, однако все три попытки оказались неудачными.

«Я соскучился по соревнованиям после трех месяцев тренировок. Для того, чтобы лучше подготовиться к летнему сезону, мне пришлось даже пожертвовать командным чемпионатом России в Сочи.

Мы с тренером изменили немного план тренировок, и я чувствую, что мои прыжки стали более качественными. Для первого летнего старта прыжок на 2,30 м считаю отличным результатом, хотя, конечно, хотелось прыгнуть чуть выше.

Публика меня поддерживала, все было замечательно. Почему я решил в конце прыгать на 2,33 м? Это квалификационный норматив на летний чемпионат мира.

Моя первоочередная цель на сезон – выполнить норматив, а потом уже карабкаться дальше. Не получилось здесь, попробую сделать это на Кубке России в Жуковском, который будет в конце следующей недели», – сказал чемпион мира в помещении 2018 года.