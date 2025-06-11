МОК поблагодарил международные федерации за допуск россиян и белорусов в нейтральном статусе

МОК благодарен международным федерациям за допуск нейтральных атлетов.

Об этом заявил спортивный директор Международного олимпийского комитета Кит Макконнелл.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал допускать представителей России и Беларуси к соревнованиям – в нейтральном статусе и со строгими ограничениями. Тем не менее, далеко не все федерации начали допускать спортсменов.

«Что касается индивидуальных нейтральных атлетов, то я еще раз хотел бы воспользоваться возможностью поблагодарить многих из вас – те международные федерации, что предоставили возможность вернуться на спортивные площадки атлетам с российским и белорусским паспортами в качестве нейтральных спортсменов.

Позиция МОК очень ясна, и я думаю, что она была последовательной на протяжении всего времени – спортсмены не должны быть наказаны за действия своих правительств, в соответствии с нейтральным протоколом у них должна быть возможность соревноваться вместе с коллегами из других стран.

Поэтому еще раз спасибо федерациям, которые следуют по этому пути», – сказал Макконнелл, выступая на генеральной ассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF).