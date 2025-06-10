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Депутат Ревенко: «Недопустимы излишние поборы с родителей, чьи дети занимаются в спортивных секциях. Но здесь нужно подходить аккуратно»

Депутат Ревенко заявил о недопустимости поборов в детских спортивных секциях.

«Недопустимы излишние поборы с родителей, чьи дети занимаются в спортивных секциях, но здесь, обсуждая этот вопрос, нужно подходить аккуратно.

Прежде чем резать и рубить с плеча, нужно внимательно проанализировать, где действительно мы фиксируем излишние поборы, а где идет цивилизованная оплата за предоставление услуг, на которые соглашаются родители... Те проявления коррупции, которые фиксируются, должны быть искоренены... Этим мы и будем заниматься совместно с министерством спорта РФ», – сказал депутат Госдумы Евгений Ревенко.

Минспорт запретил брать деньги с детей за участие в соревнованиях. Пожалуй, это даже вредно

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
детский спорт
деньги
Министерство спорта России
Евгений Ревенко
Государственная дума
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