Депутат Ревенко: «Недопустимы излишние поборы с родителей, чьи дети занимаются в спортивных секциях. Но здесь нужно подходить аккуратно»
Депутат Ревенко заявил о недопустимости поборов в детских спортивных секциях.
«Недопустимы излишние поборы с родителей, чьи дети занимаются в спортивных секциях, но здесь, обсуждая этот вопрос, нужно подходить аккуратно.
Прежде чем резать и рубить с плеча, нужно внимательно проанализировать, где действительно мы фиксируем излишние поборы, а где идет цивилизованная оплата за предоставление услуг, на которые соглашаются родители... Те проявления коррупции, которые фиксируются, должны быть искоренены... Этим мы и будем заниматься совместно с министерством спорта РФ», – сказал депутат Госдумы Евгений Ревенко.
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Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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