ОКР не допущен до Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов

Олимпийский комитет России (ОКР) не допущен к участию в Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.

«Мы не допущены к генеральной ассамблее ЕОК. Мы будем вынуждены на это ответить юридическими шагами. Нами это будет оспорено.

Решение ЕОК было неожиданным. Мы запросили мнение членов комиссии спортсменов, юридической комиссии ОКР о целесообразности нашего членства в ЕОК. Как только мы получим эти рекомендации, мы примем соответствующие решения.

Впервые я встречаю разногласия в этой связи между Международным олимпийским комитетом ( ) и ЕОК, мы наблюдаем сейчас нарушение целостности олимпийского движения.

Политика полностью вмешалась в спорт, мы это видим. Россия является самодостаточной страной в плане спорта высших достижений, чтобы вести свой собственный уникальный путь и не находиться под действием зонтичных организаций», – сказал Поздняков.