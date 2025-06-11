Глава WADA об «Олимпиаде на стероидах»: «Призываем власти в США найти пути, чтобы предотвратить ее проведение»

Глава WADA призвал США отменить проведение «Олимпиады на стероидах».

В мае 2026 года в Лас-Вегасе пройдут Enhanced Games («Расширенные игры»), где не будет допинг-контроля. В СМИ соревнования неофициально называют «Олимпиадой на стероидах».

«Мировое антидопинговое сообщество продолжает сталкиваться с вызовами и угрозами. Некоторые приобретают форму так называемых Enhanced Games. Эта инициатива направлена на то, чтобы сделать нормой использование потенциально опасного допинга в спорте.

Это не то что просто спорно, это безответственно и, конечно же, неправильно, поэтому что угрожает подорвать десятилетия прогресса в области защиты спортсменов, общественного здравоохранения и самого спортивного духа.

Одним из положительных моментов всего этого стала реакция остального мира – мы действительно объединились против ошибочного эксперимента. Правительства, национальные антидопинговые организации, спортивные федерации и спортсмены едины в том, чтобы отвергнуть их.

WADA призывает власти в США найти пути, чтобы предотвратить запланированное проведение Enhanced Games», – сказал Витольд Банька.

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