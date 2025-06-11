Томас Бах: «Если бы геополитические трения разделили олимпийское движение, Олимпийских игр, возможно, вообще бы уже не было»

Томас Бах заявил, что Олимпиада в Париже могла не состояться.

Летние Олимпийские игры в Париже прошли с 26 июля по 11 августа 2024 года.

«У нас было даже не знаю сколько кризисов, войн и конфликтов. Поэтому нам было чрезвычайно важно тесно сотрудничать.

Если бы все эти геополитические трения разделили олимпийское движение, международные федерации и МОК, то у нас не было бы таких успешных Олимпийских игр в Париже и, возможно, вообще не было бы Олимпийских игр, учитывая все риски, связанные с безопасностью, с которыми нам пришлось столкнуться, и вызовы, которые в то время являлись основанием для дискуссий об участии», – сказал глава МОК, который покинет свой пост 23 июня.

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