Шубенков о Неделе легкой атлетики: «Ничего удивительного, что внимания к Трусовой было больше. Кто я и кто она?»

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами заявил, что не испытывает обиды из-за того, что участие в Неделе легкой атлетики привлекло больше внимания, чем его выступление.

Трусова выступала 9 июня в прыжках в длину.

«Где я и где Трусова, кто я и кто она? Ничего удивительного, что внимания к ней было больше. Главное – то, как это все подавать и как это все выглядит. А выглядело все чудесно, как и сегодняшний забег «дрим-тим», – сказал Шубенков.

Сегодня на Фестивале спринта прошел забег на 100 м Golden Race, где выступили спортсмены из различных видов спорта. Победил олимпийский чемпион в беге на 800 м Юрий Борзаковский.

«Я хотел бы в таких движухах участвовать постоянно, но немножко нечестно мне, легкоатлету, соревноваться с нелегкоатлетами. И Юрию Борзаковскому было нечестно, результат был сильно предсказуем.

Но забег получился топовый, все нормально. Это то шоу, которого нам так не хватало. Наконец-то проводим соревнования так, как их надо проводить.

Сам я пробовал только киберспорт. Проплыть еще что-то смогу. В игровые уже не очень хочется, опыт коллег показывает. Олимпийский чемпион Уэйд ван Никерк вон поиграл в регби, полтора года лечился.

На коньках могу сделать аксель в пол-оборота», – сказал Шубенков.

«Я не умею прыгать! Песок все время в ботинки попадал». Саша Трусова в новом спорте – и мы это увидели